Araban Belediye Başkanı Doğru, doğalgaz çalışmalarını inceledi

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GAZİANTEP (AA) - Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçede devam eden doğalgaz alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.



İlçenin Turgut Özal Mahallesinde devam eden çalışmalarını yerinde inceleyen Doğru, yetkililerden bilgi aldı.



Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğalgaz alt yapı çalışmaların devam ettiğini belirterek, "İlçe merkezimizde Şubat 2022 tarihinde başlayan ve iki caddemizde de tamamlanan doğalgaz alt yapı çalışmaları Turgut Özal Mahallemizde devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceledik. Doğalgaz firmasının imkanları dahilinde ihtiyaç duyulan mahallelerimizde alt yapı çalışmalarına devam edilecektir." dedi.

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