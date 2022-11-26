KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valiliği ziyaret eden Tatar daha sonra belediyeye geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile belediye çalışanlarınca karşılanan Tatar, Şeref Defteri'ni imzaladı. Şahin ile bir süre görüşen Tatar, KKTC'yi geliştirmek ve yapısını güçlendirmek için gayret içerisinde olduklarını belirtti. Tatar, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli platformlarda KKTC'nin tanınmasına yönelik çok büyük gayretleri vardır. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci statüsü ve kabul edilmiş olmamız tarihi bir adımdı. Dolayısıyla Gaziantep'in bize dokunuşu, bize verdiği destek fevkalade önemli. Değerli huzurlarınızda bir kez daha Gaziantep halkına sevgi ve saygılarımı ifade etmek istiyorum."

Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek KKTC'nin Türkiye için önemli olduğunu dile getirdi.

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