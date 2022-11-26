Şehit Uğurlu ve Demir'in ailelerine acı haber verildi

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GAZİANTEP (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz atışı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu ve Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in ailelerine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Uğurlu'nun (25) Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan babası Cemal Uğurlu'ya askeri yetkililerce şehadet haberi verildi.

Şehidin evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Küçük yaşta annesini kaybeden Uğurlu'nun bekar ve 7 kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehit Demir'in (21) Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde yaşayan annesi Nergis Demir'e şehadet bilgisi ulaştırıldı.

Bekar olan Demir'in köydeki aile evine Türk bayrağı asıldı. İşi nedeniyle Gaziantep bulunan baba Latif Demir'e de haber verildi.

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