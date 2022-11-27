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Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde 50 bin çocuk topaçla oynamayı öğrendi

AA

Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde 50 bin çocuk topaçla oynamayı öğrendi

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Gaziantep'teki Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde kurulan Topaç Atölyesi'nde, topacın boyanmasından oynanma şekline kadar tüm süreçlerini öğrenen öğrenciler, sosyalleşerek vakitlerini daha verimli geçiriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 9 yıl önce yürüttüğü çalışmanın ardından Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki 3 katlı tarihi binayı restore ederek kurduğu müzede, geleneksel çocuk oyunları yaşatılıyor.

Müzedeki atölyede bugüne kadar yaklaşık 50 bin öğrenci geleneksel oyun topaçla tanıştı.

Atölyedeki eğitimlere katılarak geleneksel oyunları öğrenen öğrencilerin velileri de çocuklarının sosyalleşerek daha verimli vakit geçirmesinin mutluluğunu yaşıyor.

- Bu yıl 27 bin kişi başvurdu

Oyun ve Oyuncak Müzesi Birim Sorumlusu Aslıhan Yakıcı, AA muhabirine, 9 yıldır çocuk ve yetişkinlere geleneksel oyunlar oynattıklarını söyledi.

Öğrencilerin geleneksel oyunları sevdiğini belirten Yakıcı, "Özellikle bu yıl atölyemize 27 bin çocuk ve yetişkin başvuruda bulundu. 7 bin kişi topaç atölyemize katılım sağladı. 5 bin 500 öğrencimiz atölyeye katıldı. Biz burada eski oyunlarımızı yaşatmak için farklı atölyeler düzenliyoruz. Topaç da bunlardan bir tanesi." dedi.

Yakıcı, öğretmenlerin kendilerine internet ve iletişim numarası üzerinden ulaşıp randevu aldığını kaydederek, sırasıyla öğrencileri atölyede ağırladıklarını ifade etti.

Salı ve çarşamba günleri 10.00, 12.00 ve 14.00'te atölye eğitimlerinin olduğunu aktaran Yakıcı, "Atölyelerimiz ücretsiz bir şekilde faaliyet gösteriyor. Öğrenciler atölyelere girerek topaçları boyayıp bilgi ediniyorlar. Daha sonra da eğitmen eşliğinde topacın nasıl oynandığını gösteriyoruz. Buradan çıkarken topacın geçmişten geleceğe nasıl bir yolda olduğunu öğrenmiş oluyorlar. Şu anki nesle geçmişte anne, baba ve bizlerin oynamış olduğu oyunları öğretiyoruz." diye konuştu.

- "Dijital olmayan şeyleri tercih ediyoruz"

Emine Fevzi Uslu İlkokulu öğretmenlerinden Mahir Torun, daha önce atölyeyi duyduklarını ve randevu alarak öğrencileriyle buraya geldiklerini anlattı.

Öğrenciler açısından güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren Torun, "Hem çocukların oyuncak kültürüyle tanışmaları hem de ilkokul gezilerini tanımaları için çok güzel bir etkinlik oldu. Öğrenciler eski oyuncaklarla tanıştı. Beraber avluda topaç çevirdik." şeklinde konuştu.

Torun, öğrencilerin de geleneksel oyunları sevdiğini ifade etti.

Atölyede güzel zaman geçirdiklerini belirten Torun, "Dijital çağda eski nostaljik malzemeler ve yöntemler çocukların ilgisini daha çok çekiyor. Dijital olmayan şeyleri tercih ediyoruz. Bu da onların motive olmasını sağlıyor. Tablette oynamak yerine topacı kullanmak, dokunmak onlar için daha iyi bir tecrübe oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Veli Aslı Barka, daha önce oynadıkları oyunları çocuklarının oynamasından mutlu olduklarını söyledi.

Belediyenin güzel projelere imza attığına dikkati çeken Barka, "Tablet ve televizyona düşkünlüklerinin kalmaması güzel. En azından elle dokunmaları daha iyi eğitiyor ve unutulmamasını sağlıyor. Çocuklarımız bazı şeyleri izlediklerinde hayal dünyalarında yaşamaya başlıyorlar. Böyle etkinlikler bizim için daha iyi oluyor." dedi.

- "Topacı boyadım ve çok eğlendim"

1. sınıf öğrencisi Defne Barka da topacı beğendiğini ifade ederek, "Topaçla daha önce oynamamıştım, burada oynadım. Arkadaşlarımla birlikte boyadım ve dışarıda çevirdim." diye konuştu.

Öğrencilerden Kerem Berk Uygur ise "Burada topaç boyadım. Topacın ipi var, fırlatınca dönüyor. Topacı boyadım ve çok eğlendim." ifadelerini kullandı.

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