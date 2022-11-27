Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kurtuluş Mahallesi'nde bir ikametin deposundaki hırsızlık olayının şüphelilerinin E.Y. ve K.T. olduğunu belirledi.



Çalıntı malzemelerle yakalanan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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