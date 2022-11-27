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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te annesi tarafından darbedilen çocuk tedavi altına alındı

AA

Gaziantep'te annesi tarafından darbedilen çocuk tedavi altına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te annesi tarafından darbedilen 5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı, anne gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'ndeki evine gelen biri kız 4 çocuk babası Cihan Y, 5 yaşındaki kızının darbedildiğini fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.

112 Acil Sağlık ekibince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

Baba Cihan Y, gazetecilere, eşinin sürekli çocuklara şiddet uyguladığını belirterek, şunları söyledi:

"Kime derdimi anlatacağımı bilmiyorum. Çocuklarım kardeşimde kalıyor. Kimim kimsem olmadığı için ne olacak bu çocuklar? Çocuklar bu şekilde olduğu için işe de gidemiyorum. Fabrikada çalışıyordum, bıraktım. Çocukların başına bir şey gelmemesi için çalışmak zorundayım. Zeytin toplamadan döndüğümde çocuğumu bu şekilde buldum. Raporlu olan eşimin cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Müebbet yatsın, o çocuğa da yazık, doktorlar bunun 1-2 günlük olmadığını söyledi. İşten döndüğümde kapı açılmayınca üst kattan girdim. Baktım kız yatıyor, eşim suçunu bildiği için kapıyı açmıyor. İçeri girip kilidi kırdım, ambulansı aradım. Ben gelmesen o çocuk ölürdü."

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve anne F.Y'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Annenin psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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