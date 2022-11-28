Gaziantep'te kalp krizi nedeniyle ölen komiser için tören düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden komiser Gökhan Torun'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Torun için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Torun'un öz geçmişinin okunduğu törende, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi.
Törene bir süre önce babasını kaybettiği öğrenilen Torun'un annesi Hatice ve yakınları ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Gaziantep Adliyesi Komisyon Başkanı Fatih Adıgüzel ve meslektaşları katıldı.
Torun'un cenazesi, törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi.