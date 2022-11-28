Gaziantep'te kalp krizi nedeniyle ölen komiser için tören düzenlendi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden komiser Gökhan Torun'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Torun için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Torun'un öz geçmişinin okunduğu törende, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi.

Törene bir süre önce babasını kaybettiği öğrenilen Torun'un annesi Hatice ve yakınları ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Gaziantep Adliyesi Komisyon Başkanı Fatih Adıgüzel ve meslektaşları katıldı.

Torun'un cenazesi, törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.