"Siber vatan"ın koruyucuları sanal ve dijital sistemlerin güvenliğini sağlayacak

GAZİANTEP (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğinde İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından düzenlenen siber güvenlik eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler, "Siber vatan"ın korunmasında aktif rol alacak.

İKA'da düzenlenen siber güvenlik eğitimine Gaziantep'in yanı sıra Antalya, Burdur, Isparta gibi illerden 28 kursiyer katılıyor.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere program sonunda katılım belgesi verilecek.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, AA muhabirine, ajans olarak bölgedeki insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda, bölgelerinde de siber güvenlik eğitimi düzenlendiğini ifade eden Akyılmaz, şöyle devam etti:

"Özellikle Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi Savunma Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde başlatılan 'Siber Vatan Programı'na İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak biz de dahil olduk. Bu kapsamda sanal ve dijital sistemlerimizin güvenliğini korumasını sağlayacak siber güvenlikçilere burada bir haftalık eğitim vereceğiz. Bu eğitimin birinci amacı, özellikle gençlerin yeni nesil mesleklere ilgi duyduğu bir dönemde dijital mesleklerin öğrenilmesi. Bu nitelik, beceri ve kabiliyetlerle arkadaşlarımızın istihdam edilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu alan yeni bir alan. Eğitime çok fazla ilgi aldık. Yaklaşık 350 başvuru geldi. Yapılan sınav neticesinde yaklaşık 28 kişi eğitime katılma hakkı kazandı."

Akyılmaz, 40 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceğini, kursiyerlerin hem savunma sanayisi hem de dijital altyapı sistemlerine sahip kurumlarda siber güvenlikçi olarak görev alabileceklerini söyledi.

- Adıyaman ve Kilis'te de eğitim düzenlenecek

Kursiyerlere BTK eğitmenleri tarafından web güvenliği, web atakları, web temelleri, internet siteleri, pasif ve aktif bilgi toplama, cihaz ve veri güvenliği, dinamik kod analizi, kullanıcı adı ve şifreler gibi çeşitli konularda eğitim verildiğini anlatan Akyılmaz, şöyle konuştu:

"Eğitimlerle kursiyerlerin siber güvenlik konusundaki bilgi, beceri ve niteliklerini daha fazla artırmayı düşünüyoruz. Bundan sonraki dönemde bu eğitimleri Adıyaman ve Kilis'te de düzenleyeceğiz. Eğitime Gaziantep'in dışında da yaklaşık 10'a yakın kursiyerimiz geldi. Özellikle Antalya, Isparta, Burdur gibi Gaziantep'e uzak mesafedeki illerdeki gençlerin katılım sağlaması bizi çok memnun etti. Bundan sonraki dönemlerde eğitimleri artırarak tüm gençlerimizin siber güvenlik hakkında bilgi edinmesi ve meslek edinebilecekleri altyapılarını oluşturmak istiyoruz."

- "Eğitimle kendimi geliştirip kazanım elde ettim"

Eğitime katılan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Büşra Yüzük ise eğitimin son derece verimli olduğunu belirterek, "Sahada olamadım ama sanalda olmak istiyorum. Çok güzel bir eğitim. Herkese tavsiye ediyorum. Eğitimle kendimi geliştirip kazanım elde ettim." dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Güvenliği Bölümü mezunu Mehmet Nabi Arısaman ise eğitime Antalya'dan katıldığını anlatarak, "Daha önce de bu eğitimi online platformunda almıştım. Eğitimin yüz yüze daha etkili olacağını düşündüm. Eğitimi temelden başlayıp ileriye götürmeyi düşünüyorum. Ülkemizde de siber güvenliğin daha çok ileri taşınabileceğini düşünüyorum çünkü siber güvenlikçi açığı var. Biz de siber alemde polislik yapmış olacağız." diye konuştu.

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