Şehit babasının isteği üzerine taziye evinde marş okudular

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GAZİANTEP (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in görev arkadaşları, Gaziantep'in Nizip ilçesinde taziye ziyaretinde bulundukları baba Derde Öztürkmen'in talebi üzerine Kara Harp Okulu Marşı'nı okudu.

Anafartalar 2021 mezunu olduklarını söyleyen bir grup teğmen, Nizip ilçesindeki Eyüp Sultan Mahallesi Sosyal Tesisi'ni ziyaret ederek Öztürkmen ailesine taziyelerini iletti.

Askerlerle sohbet eden emekli uzman çavuş baba Öztürkmen, oğlunun, okulunun marşını çok sevdiğini belirterek, merhumun her fırsatta bu marşı dinlediğini söyledi.

Öztürkmen'in "Oğlum sanki aranızdaymış gibi sizden son kez marşı söylemenizi istiyorum." demesi üzerine teğmenler, "Baba, müsaadenle" diyerek, kol kola girdi.

Pençe Kilit Operasyonu şehitleri ile cephede çarpışan silah arkadaşları anısına Kara Harp Okulu Marşı'nı okuyan teğmenlere baba Öztürkmen de eşlik etti. Marş okunurken, bazı aile fertlerinin gözyaşı döktükleri görüldü.

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