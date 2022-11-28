Gaziantep'te kumar operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, kumar oynayan 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanmasının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar makinesi ile kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye yasal işlem yapılırken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 1 şüpheli gözaltına alındı.

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