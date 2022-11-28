Nurdağı'nda E-Sınav Merkezi açıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Elektronik Sınav (E-Sınav) Merkezi hizmete sunuldu.



Nurdağı Halk Eğitim Merkezine ait binanın bir bölümünde oluşturulan merkezin açılışı Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Halk Eğitim Müdürü Zeki Göçer, şube müdürleri ve sürücü kurslarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vatandaşların randevu alarak girebilecekleri, açık öğretim kurumları sınavları, kalfalık ustalık teorik sınavları, amatör telsizcilik sınavları, motorlu taşıtlar sürücü kursiyerleri teorik sınavlarının tümü artık ilçede gerçekleşecek.



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