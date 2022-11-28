Gaziantep'te aranan 2 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 5 ayrı suçtan aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alleben Mahallesi'nde bir ikamette arama yaptı.

Aramalarda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 4 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 ayrı suçtan aranan M.K. ile C.G. yakalandı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.



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