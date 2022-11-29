Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekipler, "yağma", "hırsızlık", nitelikli dolandırıcılık", "cinsel taciz", "tehdit" gibi çeşitli suçlardan 4 ila 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan, haklarında arama kaydı bulunan ve yakalanan 75 şüpheliden 10'u da nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.