Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, "yağma", "hırsızlık", nitelikli dolandırıcılık", "cinsel taciz", "tehdit" gibi çeşitli suçlardan 4 ila 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlüyü yakaladı.



Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, haklarında arama kaydı bulunan ve yakalanan 75 şüpheliden 10'u da nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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