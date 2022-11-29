Kilis zeytinyağının geliştirilmesi için İtalyan tadım uzmanlarına ziyaret

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GAZİANTEP (AA) - İtalyan tadım uzmanları, Kilis'te üretilen ve yoğun aromasıyla dikkati çeken zeytinyağlarının tadına baktı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'ndan (İKA) yapılan açıklamaya göre, Kilis tarım ekosisteminde önemli bir yeri olan zeytinyağının rekabet gücü, İKA destekleriyle artıyor.

İKA, Kilis zeytinyağının geliştirilmesine yönelik İtalya'nın Umbria bölgesine teknik çalışma ziyareti düzenledi.

Zeytin ve zeytinyağı üreticilerine yönelik düzenlenen çalışma ziyareti kapsamında hem Kilis zeytinyağı tadım etkinliği düzenlendi hem de üreticilerin teknik eğitimler alarak iyi uygulamaları yerinde görmesine imkan sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin iyi uygulamaları ve yenilik transferi yapmalarına katkı sağlamak için İtalya'nın Umbria bölgesine çalışma ziyareti düzenlediklerini belirtti.

Üreticilerin çalışma ziyareti kapsamında zeytin sıkma, depolama ve ambalajlama tesislerini ziyaret ettiklerini ifade eden Akyılmaz, şunları kaydetti:

"İşletmecilerle görüşmeler gerçekleştirildi ve üretim hatları gezildi. Üreticilerimiz, sektörün mevcut durumu ve sektörü güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmaları yerinde görüp, zeytinciliğin geliştirmesine yönelik eğitimlere katıldı. Örnek zeytin bahçeleri ziyaret edildi. İtalyan üreticiler de bölgemizde üretilen zeytinyağlarını tatma imkanı buldu. İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak üreticilerimize kazandırdığımız bilgi birikimi ile üreticilerimizi Türkiye yüzyılına hazırlıyoruz."

İtalya'nın önde gelen tadım uzmanlarından Mario Paola Gabusi ise daha önce Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen zeytinyağlarını tatma imkanı bulduğunu belirterek, Türkiye'nin kaliteli zeytinyağı üretimi konusunda önemli mesafeler kat ettiğini ifade etti.

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