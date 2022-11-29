Gaziantep'te hayırsever Deniz aileden rehabilitasyon merkezi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ahmet Deniz arasında "İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi" protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik fuaye alanında düzenlenen protokolde konuşan Vali Davut Gül, nüfus yaşlandıkça bazı ihtiyaçların da ortaya çıktığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin Gaziantepli vatandaşlar için doğumdan ölüme kadar çeşitli yatırımlar yaptığını ifade eden Gül, "İnşallah Büyükşehir Belediyemiz ve Ahmet Deniz ağabeyimizin desteğiyle parmakla gösterilecek bir iş ortaya çıkacak. Allah'tan hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 25 Aralık'ta "Şehre Değer Katanlar" ödülünü Ahmet Deniz'e vereceklerini belirtti.

Yaşlıların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini verebilecek ve onların sosyalleşmelerine vesile olacak bir tesise ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Şahin, "Sağ olsun Ahmet Deniz ağabeyimiz bu tesisi yapma görevini üstlendi. Tesis bittiğinde Türkiye'nin ve dünyanın en büyük İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olacak. Ahmet Deniz abimize çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hayırsever Ahmet Deniz ise destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve hayırsever Ahmet Deniz'e teşekkür plaketi takdim edildi.

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