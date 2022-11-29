Gaziantep’te cenaze aracıyla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, cenaze aracıyla çarpışan otomobildeki sürücüyle annesi yaralandı.

Beyler Mahallesi Hastane Kavşağında Mustafa P. yönetimindeki 27 BSH 48 plakalı cenaze nakil aracı, Fehmi Y'nin kullandığı 27 SV 325 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Fehmi Y.(52) ile annesi Fidan Y. (82) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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