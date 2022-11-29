Gaziantep'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te farklı suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "yağma", "hırsızlık" ve "yaralama" suçlarından hakkında 20 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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