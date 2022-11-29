AK Parti Gaziantep Milletvekili Uzer'den hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Uzer, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basında yer alan "Uzer büyükşehire aday mı?" başlıklı haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

Gazetecilerin fikir ve düşüncelerini serbest olarak her ortamda beyan etmelerinin doğal bir hak olduğunu ifade eden Uzer, şunları kaydetti:

"Ancak şahsımla ilgili yapılan siyasi yorum ve düşüncelerin benimle istişare edilmeden yazılmasının uygun olmadığı kanaatindeyim. Gaziantep'te uzun yıllar siyaset yaptım. Ancak 2023'te yapılacak milletvekili genel seçimleri de dahil, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığı makamları ile ilgili olarak herhangi bir adaylık düşüncem olmadığını belirtmek isterim."









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