GAÜN'lü öğrencilere baklava semineri düzenlendi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gastronomi Topluluğu tarafından hazırlanan Baklava Semineri gerçekleşti.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, GAÜN İnşaat Mühendisliği Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminerde, Antepli baklava ustalarından Osman Oğuz ve Mehmet Oktaş, özel el açma hamurundan baklava yapım aşamalarını uygulamalı olarak gösterdi.

Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkurt, baklavanın tarihinin milattan önce 400-600 yılları arasında Asurlar dönemine kadar uzandığını ve o dönemdeki baklavaların günümüzdeki baklavalar gibi olmadığını söyledi.

Baklavada süreç içerisinde günümüze kadar çeşitli değişimlerin olduğunu ifade eden Alkurt, "Amacımız baklava kültürünü tanıtmak. Özellikle Gaziantep Üniversitesi'ndeki öğrencilerimizin hepsi Gaziantepli değil. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen, gerçek Gaziantep baklavasını yememiş insanlar var. Hem baklavamızı hem de Gaziantep kültürümüzü öğrencilerimize tattırmak ve tanıtmak amacındayız." dedi.

Seminerin sonunda Alkurt, baklavanın yapım aşamaları konusunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Etkinlikte daha önce hazırlanan baklavalar katılımcılara ikram edildi.



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