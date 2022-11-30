Gaziantep'te kumar operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, kumar oynayan 13 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanmasının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye yasal işlem yapılırken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan A.H. gözaltına alındı.





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