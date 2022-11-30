Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili davada karar

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in kırsal Köksalan Mahallesi'nde, 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin 12 kişinin yargılandığı davada karar verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cuma O, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, cinayet faili tutuklu sanık Cuma O'ya 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet hapis cezası vererek cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Mehmet Ç. "kasten öldürme" suçundan müebbet, sanıklar Işık Erman O. ve Ahmet O. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama" suçlarından 6 yıl 6 ay, Cemal O. aynı suçtan 16 yıl, eski muhtar Süleyman O. "tehdit" suçundan 3 ay 22 gün ve jandarmaya direndiği gerekçesiyle 9 ay, Vural O. "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıl, Muhammet O. aynı suçtan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca tutuksuz sanıklar Mehmet Ç, Cemal O. (21), Vural O. ve Muhammet O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Heyet, diğer sanıkların beraatine hükmetti.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçimlerinde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

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