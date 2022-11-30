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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşların daha uygun fiyata ekmek alması için kurulan Halk Yiyecek ve İçecek Dağıtım İşletmeleri (HAYDİ) Nizip'te satışa başladı.



Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşların daha uygun fiyata ekmek alması için kurulan 3 HAYDİ satış büfesini ilçede faaliyete alındığını belirtti.



Ekmeklerin ilçedeki Hasan Hüseyin Akdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretildiğini ifade Sarı, "Üretimi yapılan ekmeklerimiz Kıbrıs Mahallesi İpek Sokak, Fevkani Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi ve Belkıs Mahallesi Belkıs Caddesi üzerinde kurulumu tamamlanarak hizmet vermeye başlayan büfelerde satışa sunulacak. İlçemize hayırlı olsun. Katkı ve desteklerinden dolayı Gaziantep Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ederim." dedi.

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