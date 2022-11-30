Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Dünya Kupası dolayısıyla lige verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamlayacak ve bir günlük iznin ardından Antalya'da kampa girecek.



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