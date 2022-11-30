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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

AA

Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Dünya Kupası dolayısıyla lige verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamlayacak ve bir günlük iznin ardından Antalya'da kampa girecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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