Gaziantep'te "Anneye Süt Bebeğe Can Projesi" kapsamında 4 milyon litre süt dağıtıldı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin "Anneye Süt Bebeğe Can Projesi" kapsamında 3 yılda 4 milyon 200 bin litre süt dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde 3 yıl önce başlayan projeyle, anne adaylarının ve bebeklerinin sağlığının korunmasında önemli yer tutan düzenli süt tüketimi için katkı sağlanıyor.

Hamilelik dönemlerinin başlangıcından doğuma kadar 45 günde bir 12 litre süt desteğinden yaklaşık 15 bin anne adayının faydalandığı proje kapsamında, proje başlangıcından bu yana 95 bin anneye 4 milyon 200 bin litre süt dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.