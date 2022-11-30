Araban Kaymakamı Kızılkaya, muhtarlarla buluştu

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GAZİANTEP (AA) - Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, ilçedeki muhtarlarla buluştu.



Kaymakamlık ve belediye tarafından Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Toplantı Salonundaki toplantıda Kaymakam Kızılkaya ve belediye başkanı Hasan Doğru, muhtarlarla bir araya geldi.



Muhtarlardan mahallelerin talep ve sorunları dinleyen Kızılkaya ve Doğru, çözüm önerileri noktasında da fikir alışverişinde bulundu.



Kızılkaya, ilçedeki sorunları giderip daha yaşanabilir hale getirmek için çaba göstereceklerini kaydetti.







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