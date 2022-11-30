Gaziantep'te silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki ailenin fertleri arasındaki silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı.

Kavgada tabancayla yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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