Gaziantep FK, hazırlıklarına devam etti

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Dünya Kupası dolayısıyla lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çift kale maç gerçekleştirildi.

Yapılan antrenmanla ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bir günlük iznin ardından 3 Aralık Cumartesi günü Antalya'da kampa girecek.



Bu arada antrenman öncesi savunma oyuncusu Papy Djilobodji'nin yeni yaşı kutlandı.





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