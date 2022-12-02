Gaziantep'te 2 terör örgütü YPG/PKK şüphelisi yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, terör örgütü YPG/PKK içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü YPG/PKK içerisinde geçmiş dönemlerde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, adreslerinde yapılan aramalarda suç unsuru içeren dijital materyal ele geçirildi.

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