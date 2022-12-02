Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki ailenin fertleri arasındaki çıkan ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım'da merkez Şehitkamil ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.Y. tutuklandı, M.E.Y. ise serbest bırakıldı.