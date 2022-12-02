Gaziantep'te 52 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te taşımalı ve okul öncesine haftanın 5 günü, pansiyonlu okullarda ise haftanın 7 günü olmak üzere 52 bin öğrenci Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Abdulkadir Konukoğlu Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Tepe, burada birlikte yemek yediği öğrencilerin taleplerini dinledi, sohbet etti.

Yasin Tepe, burada gazetecilere, şehirde eğitime erişim ve lojistik noktasında dezavantaj yaşayan tüm öğrencilerin her koşulda yanında olduklarını belirtti.

Gaziantep'te taşımalı ve okul öncesine haftanın 5 günü, pansiyonlu okullarda ise haftanın 7 günü olmak üzere 52 bin öğrencinin ücretsiz yemek hizmetinden yararlandığı aktaran Tepe, "Bu sayının hızla daha yukarı çıkması için çalışmalarımız devam ediyor. Okul öncesi eğitimde yüzde 100 okullaşma hedefimiz var. Okul öncesine erişimi arttırmaya devam ediyoruz ve 30 bin okul öncesi öğrencimiz ücretsiz yemekten faydalanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tepe, öğrencilerin ücretsiz yemeğe ulaşmasının önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Okul pansiyonlarımızdaki 5 bin 881 ve taşımalı eğitim kapsamında 16 bin 122 öğrencimize ücretsiz olarak yemek sunmaktayız. Pansiyonlu okullarımızın büyük çoğunluğu kendi mutfaklarını kurarak yemeklerini kendileri üretmektedir. Kısa zaman içerisinde inşallah tüm pansiyonlarımızda yemek üretimi yapılacak. Öğrencilerimize sunduğumuz ücretsiz yemekler hem çeşit hem de lezzet olarak kendi evlerindeki sofralarında bulunan yemekleri aratmamaktadır. Gittiğimiz okul ziyaretlerinde verilen yemeklerle ilgili öğrencilerimiz memnuniyetlerini dile getiriyor."

Tepe, ücretsiz yemeğin sağlanmasında meslek liselerinin büyük bir gayreti bulunduğunu sözlerine ekledi.

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