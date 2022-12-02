İslahiye'de öğrenciler kuş gözlemi yaptı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, ilkokul öğrencilerine ekotaban uygulamaları anlatarak kuş gözlemi yaptırdı.

DKMP İslahiye Şefliği ekiplerince ilçeye bağlı Kalaycık ve Yukarıbilenler mahallerindeki ilkokulda öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile sulak alanların önemi, korunması ve faydaları hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında kurum çalışmaları, ekotaban uygulaması tanıtıldı.

Okul bahçelerinde öğrencilerle bir araya gelen ekipler kuş gözlem dürbünleriyle öğrencilere kuş gözlemi yapılışı hakkında bilgiler aktarıldı.





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