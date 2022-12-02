Okçulukta Minikler Salon Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler Salon Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı.

Yaklaşık 40 ilden gelen minik sporcular, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu'nda teknik antrenman yaptı. Sporcular bu kapsamda 18 metreye oklarını attı.

Federasyonun organizasyon kurulu başkan yardımcısı Erhan Uzman, gazetecilere, geleneksel Türk okçuluğunun kadim ata sporu olduğunu belirtti.

Şampiyonada 450'ye yakın sporcu ile 100 antrenör ve idarecinin bulunduğunu dile getiren Uzman, "Amaç, sporun yanında kültürel boyuttur. İnanç, kültür tarihini de anlatıyoruz. Kendi millet ve devletine bağlı bireylerin spor yapmasını bekliyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Uzman, cumartesi ve pazar günü yapılacak eleme ve final atışlarının ardından müsabakaların tamamlanacağını kaydetti.





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