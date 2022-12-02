Gaziantep'te oto hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde oto hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda ilçedeki Fevzi Paşa Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği M.O'yu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.



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