Gaziantep'te iş yerlerinde kaçak sigara ele geçirilen 7 kişi gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 iş yerinde arama yaptı.

Ekipler, 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis kamerasına, ekiplerin iş yerlerinde arama yapması ve gümrük kaçağı sigara bulması yansıdı.





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