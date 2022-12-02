Gaziantep-Nizip arası raybüs seferleri devam ediyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, raybüsün sefer sayılarının ve saatlerinin gelen talepler doğrultusunda ayarlanacağını belirtti.



Vali Gül, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile yapılacak açılışlar için Nizip ilçesine raybüsle geçti.

Raybüsün ekonomik anlamda Gaziantep ile Nizip'i birbirine bağlayan önemli bir yatırım olduğunu belirten Gül, "Bu yatırımla birlikte Nizip daha çok gelişecek, Gaziantep bir adım daha ileri gitmiş olacak. Raybüsün bir güzel yanı Gaziray ile entegre olması. Raybüs ile Gaziantep'e gelen, Gaziray ile organize sanayi bölgesine kadar gidebilecek. Dolayısıyla ulaşımdaki akıllı ulaşım mantığı hayata geçmiş olacak. Gelen talepler doğrultusunda sefer sayıları ve saatler ayarlanacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de raybüsün takım ruhuyla yapıldığını söyledi.



Yeşil Nizip'e yeşil ulaşımın çok yakıştığını aktaran Şahin, "Nizip'in kalkınması için yerel olarak altyapı sağlanıyor. Biz de bu kalkınma için gereken ne ise bunu başarıyoruz." dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, raybüs seferleriyle Nizip'in Gaziantep'in metropol ilçesi olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.​​​​​​​



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