Gaziantep'te 16 düzensiz göçmen yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yasal olmayan yollarla yurda giren 16 düzensiz göçmen gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla F.H. ve A.H'yi de gözaltına aldı.



Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği belirtildi.

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