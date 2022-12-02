Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde geçmişte silahlı faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla dün gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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