Polis ekiplerine yangına ilk müdahale eğitimi verildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarına, yangına ilk müdahale eğitimi verildi.



İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerince, yangının söndürülmesi, doğal gaz veya akaryakıt kaçaklarına nasıl müdahale edileceği konularında katılımcılara önce teorik bilgiler verildi.



Daha sonra ise uygulamalı olarak, yangına müdahale etme gösterildi.

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