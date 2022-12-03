Okçulukta Minikler Salon Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te sürüyor

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Gaziantep'te düzenlenen Minikler Salon Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu'nda dün başlayan ve 40 ilden 450'ye yakın sporcunun katıldığı organizasyon, ikinci gününde sürüyor.

Erkek ve kadın kategorilerinde yarışan 8-13 yaş arasındaki minik sporcular, derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyona, yarınki müsabakalar ve ödül töreniyle sona erecek.





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