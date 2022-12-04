Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.D, H.Y. ve A.Y'yi tespit ederek gözaltına aldı.



Zanlıların evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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