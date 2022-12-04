Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, FIFA Dünya Kupası dolayısıyla lige verilen arada Antalya'da yaptığı kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın ikinci gününde kırmızı-siyahlı takım, direktör Erol Bulut yönetiminde 1 saat 15 dakika süren bir antrenman yaptı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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