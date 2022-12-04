Gaziantep'te kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet Akkent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hiranur B'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hiranur B'yi kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hiranur B, buradaki müdahale rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerin ardından Hiranur B'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

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