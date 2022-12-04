Gaziantep'te zeytin ağacından düşen kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zeytin ağacından düşen kişi yaralandı.

İslahiye ilçesi, Hasanlök Mahallesi kırsalında bahçesindeki ağaçların başından zeytin toplayan Ahmet Bülbül (66) dengesini kaybederek yere düştü.

Ayağı kırılan Bülbül, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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