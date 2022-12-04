Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Şahin, Semih Vural, Çağlar Özkan

Gaziantep Basketbol: Intyre 29, Frankamp 12, Dotson 10, Carmichael 6, Hammonds 5, Birkan Batuk 3, Muhsin Yaşar 3, Metin Türen

Fenerbahçe Beko: Motley 19, Edwards 13, Şehmus Hazer 12, Hayes 12, Metecan Birsen 11, Calathes 5, Booker 4, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberoviç



1. Periyot: 16-20

Devre: 42-35

3. Periyot: 56-54





GAZİANTEP (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 76-68 yendi.

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