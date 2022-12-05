Gaziantep'teki bilim atölyesi ziyaretçilerine kapılarını açtı

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GAZİANTEP (AA) - Şehitkamil Belediyesi tarafından kurulan bilim atölyesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bulunan bir alışveriş merkezinde kurulan atölyeyle çocukların akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bilim atölyesini ziyaret ederek çocuk ve velilerle etkinliklere katıldı.

Öğrencilere doğa bilimleri, matematik bilimleri, uzay havacılık astronomi bilimleri, teknoloji bilimleri ve tasarım bilimleri alanında uygulamalı eğitimler verildiğini aktaran Fadıloğlu, "Amacımız, burada bir farkındalık oluşturup, çocuklarımızın bilime olan ilgisini arttırmak. Buradaki bu ilgilerinin neticesinde dene yap atölyelerinin sınavlarına girmelerini sağlamak, TÜBİTAK sınavlarına girmelerini sağlamak istiyoruz. Bu açıdan ben tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fadıloğlu, ziyaret sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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