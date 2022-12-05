Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavaklık Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.



Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, 2'si yer temin eden 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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