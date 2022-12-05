Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat doğrultusunda şüpheli bir aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği Argos'un kullanıldığı aramada, araçta 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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