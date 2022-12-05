Gaziantep'te incir marketlerde denetim yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesindeki zincir marketlerde, temel ihtiyaç malzemelerinin denetimi yapıldı.

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlere girerek, ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi gibi konuları inceledi.

Ekipler, market yöneticileri ve çalışanlarına kurallara anlatarak, gerekli uyarılarda bulundu.

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