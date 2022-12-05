Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'de talep toplama süreci başladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kurulan Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tahsis talebi toplama sürecinin başladığı bildirildi.

OSB Başkanı Ali Özpolat, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayında tüzel kişilik kazanan bölgenin imar planlarının da tamamlanma aşamasına gelmesiyle talep toplamaya başladıklarını belirtti.

OSB'ye ayakkabı, terlik ve yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların başvuruda bulunabileceğini kaydeden Özpolat, "Oğuzeli ilçesinde kurulan OSB'de 138 parselin tahsisi için talep toplanacak ve başvurular en az 3 bin metrekare sanayi parseli için yapılacak. Başvurular, Gaziantep Sanayi Odası Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Bölgesi Temsilciliği'ne şahsen gerçekleştirilecek. Talep toplama, değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra arsa tahsisine başlanılacak. Amacımız sektörü bir araya toplayarak, daha iyi koşullarda gelişmeye açık ve rekabetçi hale getirmektir."

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