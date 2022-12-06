Gaziantep'te kumar oynatan zanlı gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki kumar oynatan 1 kişi yakalandı, kumar oynayan 4 kişiye ise ceza kesildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Batıkent Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerine operasyon yapan ekipler, kumar oynanmasına yer temin eden şüpheliyi gözaltına aldı.

Kumar oynayan 4 kişiye ise ceza yazıldı.

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